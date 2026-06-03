Segue un ordine di merce

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Segue un ordine di merce' è 'Consegna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONSEGNA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Segue un ordine di merce
  • Risposta: CONSEGNA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CSGA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Consegna? Una consegna è semplicemente il percorso di un pacco o merce dal punto di partenza a quello di arrivo. È il momento in cui si riceve ciò che si ha ordinato, portando comodità e praticità nelle abitudini quotidiane. Un passaggio essenziale nel mondo della logistica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Segue un ordine di merce: risposta da 8 lettere

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