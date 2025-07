La effettuano i corrieri nei cruciverba: la soluzione è Consegna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La effettuano i corrieri' è 'Consegna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONSEGNA

Curiosità e Significato di Consegna

Hai risolto il cruciverba con Consegna? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Consegna.

Perché la soluzione è Consegna? La consegna è l'atto di portare un pacco, una lettera o un prodotto dal mittente al destinatario. È il momento in cui un oggetto viaggia dal punto di partenza a quello finale, garantendo che arrivi a destinazione. Spesso affidata ai corrieri, questa procedura è fondamentale per la logistica e il commercio online. Insomma, senza la consegna, nulla arriverebbe a casa tua.

Come si scrive la soluzione Consegna

Non riesci a risolvere la definizione "La effettuano i corrieri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T L A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALTI" SALTI

