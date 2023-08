Il buon esito di una spedizione postale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il buon esito di una spedizione postale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONSEGNA

Da poter profittare di eventuali sviluppi favorevoli al piemonte: solo quando le probabilità di un esito positivo della spedizione fossero apparse considerevoli... con l'aiuto di ursula, una sua amica pittrice conosciuta durante una consegna, capisce però che la perdita dell'ispirazione o la paura di non essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

