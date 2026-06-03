Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti' è 'Mogol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MOGOL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti
  • Risposta: MOGOL
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MGL
  • Inizia con: M
  • Finisce con: L

Perchè la soluzione è Mogol? MOGOL è stato il paroliere che ha scritto i testi di molte canzoni di Lucio Battisti, contribuendo a creare melodie indimenticabili. La sua penna ha dato vita a testi che ancora oggi emozionano e restano nel cuore di chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti: risposta da 5 lettere

La definizione "Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Mogol. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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