Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti' è 'Mogol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti
- Risposta: MOGOL
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MGL
- Inizia con: M
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Mogol? MOGOL è stato il paroliere che ha scritto i testi di molte canzoni di Lucio Battisti, contribuendo a creare melodie indimenticabili. La sua penna ha dato vita a testi che ancora oggi emozionano e restano nel cuore di chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti: risposta da 5 lettere
La definizione "Ha scritto i testi di numerosi brani di Lucio Battisti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Mogol. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.