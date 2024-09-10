Ha scritto molte canzoni di Battisti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha scritto molte canzoni di Battisti' è 'Mogol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOGOL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha scritto molte canzoni di Battisti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha scritto molte canzoni di Battisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mogol? Mogol è un compositore e paroliere italiano noto per aver scritto numerose canzoni di Lucio Battisti, contribuendo in modo significativo alla musica italiana degli anni Sessanta e Settanta. La sua collaborazione con l'artista ha generato successi indimenticabili, che ancora oggi sono apprezzati e ascoltati. La sua abilità nel creare testi profondi e coinvolgenti ha lasciato un'impronta duratura nel panorama musicale italiano.

Se la definizione "Ha scritto molte canzoni di Battisti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha scritto molte canzoni di Battisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mogol:

M Milano O Otranto G Genova O Otranto L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha scritto molte canzoni di Battisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

