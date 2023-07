Il reo che si autoaccusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il reo che si autoaccusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONFESSO

Significato/Curiosita : Il reo che si autoaccusa

Di sacrificio e altruismo, si consegna ai carabinieri in vece del reo consentendogli la fuga, si autoaccusa del delitto che non ha commesso. der samen... Io confesso (i confess) è un film del 1953 diretto da alfred hitchcock. fu presentato in concorso al 6º festival di cannes. padre michael logan è un devoto...