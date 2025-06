Lo sono fosfati e nitrati nei cruciverba: la soluzione è Sali

SALI

Curiosità e Significato di Sali

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Sali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sali? I sali sono composti chimici formati dall’unione di uno o più acidi e basi, come fosfati e nitrati. Sono presenti in natura e vengono usati anche in agricoltura come fertilizzanti, aiutando le piante a crescere rigogliose. Questi minerali sono fondamentali per il ciclo vitale di molti organismi e contribuiscono a mantenere l’equilibrio dell’ambiente.

Come si scrive la soluzione Sali

Hai davanti la definizione "Lo sono fosfati e nitrati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

