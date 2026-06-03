Sono pregiati quelli d angora

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono pregiati quelli d angora

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono pregiati quelli d angora' è 'Gatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G A T T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono pregiati quelli d angora

Sono pregiati quelli d angora Risposta: GATTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: G T I

Inizia con: G

G Finisce con: I

Perchè la soluzione è Gatti? I gatti d'angora sono molto apprezzati per il loro pelo morbido e lucente. La loro eleganza e il carattere affettuoso li rendono irresistibili. Questi felini, noti per la loro bellezza, sono spesso scelti come compagni di vita per chi cerca compagnia e grazia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Gatti' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sono pregiati quelli d angora: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Sono pregiati quelli d angora", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Gatti. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'pregiati'

Cruciverba con 'quelli'