Sono pregiati quelli d angora
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono pregiati quelli d angora' è 'Gatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono pregiati quelli d angora
- Risposta: GATTI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: GTI
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Gatti? I gatti d'angora sono molto apprezzati per il loro pelo morbido e lucente. La loro eleganza e il carattere affettuoso li rendono irresistibili. Questi felini, noti per la loro bellezza, sono spesso scelti come compagni di vita per chi cerca compagnia e grazia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono pregiati quelli d angora: risposta da 5 lettere
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