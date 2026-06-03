Sono pregiati quelli d angora

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono pregiati quelli d angora' è 'Gatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GATTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono pregiati quelli d angora
  • Risposta: GATTI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    GTI
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Gatti? I gatti d'angora sono molto apprezzati per il loro pelo morbido e lucente. La loro eleganza e il carattere affettuoso li rendono irresistibili. Questi felini, noti per la loro bellezza, sono spesso scelti come compagni di vita per chi cerca compagnia e grazia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono pregiati quelli d angora: risposta da 5 lettere

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