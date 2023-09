Le hanno eccelse i geni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno eccelse i geni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MENTI

Significato/Curiosita : Le hanno eccelse i geni

Equivocandone l'essenza fisica e ribaltandone i valori formali. vi si è voluto leggere uno spunto polemico tra i due geni, tra i quali dovevano correre pessimi rapporti... Contengono il titolo. il cognome menti è legato a una dinastia di calciatori di vicenza: umberto menti, noto come menti i: ala sinistra degli anni trenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le hanno eccelse i geni : hanno; eccelse; geni; hanno quattro pedali; Gli show di successo li hanno elevati; hanno inizio al tramonto; hanno una fede religiosa; hanno due piccole ruote; I maschi hanno la chioma; hanno cinque lati in più dei triangoli; Genere in cui eccelse ro Orazio e Giovenale; eccelse qualità morali; Composizione in cui eccelse Brahms; L arte in cui eccelse Dante; Il genere in cui eccelse Boccaccio; La corrente letteraria in cui eccelse Zola; Il tipo di spettacolo in cui eccelse Petrolini; L autorizzazione che si chiede ai geni tori; geni o Civile; Congeni to innato; Coloro che fanno da geni tori ad un figlio non loro; Trova la lampada magica con il geni o; Mercanteggiò la primogeni tura con il fratello Giacobbe; Welles geni o del cinema;

Cerca altre Definizioni