Non fare niente = con le mani in mano
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non fare niente = con le mani in mano' è 'Stare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non fare niente = con le mani in mano
- Risposta: STARE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SAE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Stare? Stare con le mani in mano significa restare fermi senza agire, anche quando si potrebbe fare qualcosa. È un modo di dire che indica inattività, spesso associata a momenti di pausa o inattesa di una svolta. A volte, ci si ritrova a stare senza fare nulla, senza scopo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Non fare niente = con le mani in mano: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Non fare niente = con le mani in mano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Stare. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.