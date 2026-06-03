Non fare niente = con le mani in mano

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non fare niente = con le mani in mano' è 'Stare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Non fare niente = con le mani in mano
  • Risposta: STARE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SAE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Stare? Stare con le mani in mano significa restare fermi senza agire, anche quando si potrebbe fare qualcosa. È un modo di dire che indica inattività, spesso associata a momenti di pausa o inattesa di una svolta. A volte, ci si ritrova a stare senza fare nulla, senza scopo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non fare niente = con le mani in mano: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Non fare niente = con le mani in mano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Stare. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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