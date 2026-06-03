Non fare niente = con le mani in mano

Home / Soluzioni Cruciverba / Non fare niente = con le mani in mano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non fare niente = con le mani in mano' è 'Stare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Non fare niente = con le mani in mano

Non fare niente = con le mani in mano Risposta: STARE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S A E

Inizia con: S

S Finisce con: E

Perchè la soluzione è Stare? Stare con le mani in mano significa restare fermi senza agire, anche quando si potrebbe fare qualcosa. È un modo di dire che indica inattività, spesso associata a momenti di pausa o inattesa di una svolta. A volte, ci si ritrova a stare senza fare nulla, senza scopo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Stare' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Non fare niente = con le mani in mano: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Non fare niente = con le mani in mano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Stare. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate