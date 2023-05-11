Fare come lui significa lavarsene le mani
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fare come lui significa lavarsene le mani' è 'Pilato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PILATO
Perché la soluzione è Pilato? Quando si dice che fare come lui significa lavarsene le mani, si fa riferimento a un atteggiamento di disimpegno o di scarico di responsabilità. Questa espressione trova origine nella storia di Pilato, che, di fronte alle accuse rivolte a Gesù, preferì evitare di assumersi un ruolo diretto nelle decisioni più delicate. Pilato, infatti, si limitò a lavarsi simbolicamente le mani, indicando che non intendeva essere coinvolto ulteriormente. Questo gesto simboleggia la volontà di dissociarsi da una responsabilità difficile o scomoda.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fare come lui significa lavarsene le mani". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Fare come lui significa lavarsene le mani nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pilato
La soluzione associata alla definizione "Fare come lui significa lavarsene le mani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fare come lui significa lavarsene le mani" conferma che la soluzione 'Pilato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Pilato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fare come lui significa lavarsene le mani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pilato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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