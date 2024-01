La Soluzione ♚ Quando è maggiore non c è niente da fare

La definizione e la soluzione di: Quando è maggiore non c è niente da fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In meccanica la forza è una grandezza fisica vettoriale in grado di mantenere o di indurre una variazione dello stato di quiete o di moto di un corpo, o di operare una sua distorsione. L'interazione della forza con il corpo avviene sia a livello macroscopico, sia a quello delle particelle elementari che lo compongono. In presenza di più forze, l'effetto è determinato dalla risultante della loro composizione vettoriale. La forza è descritta classicamente dalla seconda legge di Newton come derivata temporale della quantità di moto di un corpo rispetto al tempo. In formule: F = d p d t = d ( m v ) d t {\displaystyle {\vec {F}}={\frac {{\mbox{d}}{\vec {p}}}{{\mbox{d}}t}}={\frac {{\mbox{d}}(m{\vec {v}})}{{\mbox{d}}t}}} che, nel caso la massa del corpo sia costante, si riduce a: F = m d v d t = m a {\displaystyle {\vec {F}}=m{\frac {{\mbox{d}}{\vec {v}}}{{\mbox{d}}t}}=m{\vec {a}}} La legge evidenzia immediatamente il carattere vettoriale della forza, in quanto la derivata di un vettore è ancora un vettore. Italiano Etimologia / Derivazione dal latino tardo fortia (forza), correlativo di fortis ("forte) e del verbo fortiare (fare forza). Alla stessa radice etimologica appartengono fortitudine e fortuna. Sillabazione fòr | za Pronuncia IPA: /'frtsa/ SAMPA: /"fOrtsa/ Ascolta la pronuncia : Voce verbale forza terza persona singolare dell'indicativo presente di forzare seconda persona singolare dell'imperativo di forzare Sostantivo forza ( approfondimento) f sing (pl.: forze) (fisiologia) potenza dei muscoli la pressione è la forza con cui il cuore spinge il sangue nelle arterie (senso figurato) attitudine di far fronte ai problemi della propria esistenza sebbene fosse stata in malattia, con grande forza andò alla mostra per quelle compagne (fisica) (meccanica) grandezza fisica vettoriale che si manifesta nell'interazione di due o più corpi, consistente nell'induzione di comparsa di uno stato di moto o di quiete, pari al prodotto della massa per l'accelerazione (senso figurato) vigore dell'animo o dell'anima che, spirituale, può essere lieve o di cui la "pienezza" è esaustiva (senso figurato) cercare di superare difficoltà, anche apparentemente insormontabili farsi forza (senso figurato) (per estensione) trovare il coraggio per evitare persone, situazioni o cose immorali oppure affrontare cose impegnative pur di ottenere bene per sé e/o per alcuni altri Citazione Sinonimi efficacia, energia, fibra, furia, impeto, iena, nerbo, potenza, robustezza, saldezza, solidità, tempra, veemenza, vigore, zelo

( senso figurato ) capacità, coraggio, fermezza, virilità

capacità, coraggio, fermezza, virilità ( per estensione ) coartazione, coercizione, costrizione, prepotenza, violenza

coartazione, coercizione, costrizione, prepotenza, violenza (di membra) prestanza sanità, virilità, vitalità,

prestanza sanità, virilità, vitalità, ( per estensione ) cattiveria, brutalità, malvagità,

cattiveria, brutalità, malvagità, (di volontà, carattere, animo) fortezza, animo, risolutezza, tenacia,

fortezza, animo, risolutezza, tenacia, obbligatorietà, vincolo,

(di fenomeno naturale) intensità

intensità ( senso figurato ) (di passione, sentimento) urgenza

urgenza (di ingegno, stile ) brio, verve, vigore, vivacità

brio, verve, vigore, vivacità (di un rimedio) validità

validità ( letterario ) possanza

possanza ( terza persona singolare dell'indicativo presente di forzare) obbliga, costringe, sforza, impone, induce, coarta

obbliga, costringe, sforza, impone, induce, coarta scassina, manomette, scardina, rompe, spezza

(senso figurato) sfonda, aggira Contrari (sostantivo) di membra) debolezza, delicatezza, fragilità

debolezza, delicatezza, fragilità (di animo) fragilità, pusillanimità

fragilità, pusillanimità (di ingegno, stile) debolezza, fiacchezza

debolezza, fiacchezza viltà

convincimento, persuasione Parole derivate forzare, forzuto, forzato forzatura forziere. Termini correlati Dal lessema FORT- e dalla sua variante FORZ-: Sinossi della intera famiglia etimologica comprendente tutte le parole discendenti dai concetti primitivi di forza e fortuna. VERBI: forzare, fortificare, confortare, rafforzare, confortare, sforzare. DEVERBALI: forte, forza. AVVERBIALI: forte, fortemente, fortuitamente, a fortiori, per forza, sotto sforzo. PARTICIPIALI: forzato e forzuto, fortificante, fortificatore e fortificato, rafforzatore e rafforzato, rinforzante e rinforzato, sforzato, fortunato o sfortunato. TERMINI ASTRATTI: forzabilità, rafforzabilità, forza maggiore, caso fortuito, fortitudine. TERMINI CON SUFFISSI DI AZIONE: forzatura, rafforzamento. ALTRI CORRELATIVI SEMPLICI : fortuna o sfortuna, fortezza, fortino, forziere, sforzo. ALTRI CORRELATIVI COMPOSTI : cassaforte, conforto, manforte, cassaforte, pianoforte, piedeforte, rinforzo, rinforzando.

