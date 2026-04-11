Rimanere né andare né tornare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rimanere né andare né tornare' è 'Stare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STARE

Perché la soluzione è Stare? La parola STARE si riferisce alla condizione di rimanere in un luogo senza spostarsi né andar via. È un verbo che indica stabilità e permanenza, spesso usato per descrivere una presenza continua in un determinato spazio. Quando si sceglie di stare, si decide di non muoversi né allontanarsi, mantenendo una posizione stabile nel tempo. Questa azione può essere temporanea o duratura, a seconda delle circostanze. La capacità di stare permette di consolidare rapporti e situazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimanere né andare né tornare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Rimanere né andare né tornare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stare

La soluzione associata alla definizione "Rimanere né andare né tornare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimanere né andare né tornare" conferma che la soluzione 'Stare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stare

S Savona T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimanere né andare né tornare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Essere... sul luogoUn verbo di... quieteNon andare via, rimanereChi ne ha molta può andare dovunqueNon deve andare né avanti né indietroL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologoSe ne fanno maschere