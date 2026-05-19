Per niente religiosa

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Per niente religiosa' è 'Atea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATEA

Perché la soluzione è Atea? Una persona che non aderisce a credenze religiose o pratiche spirituali viene chiamata atea. Questa condizione si distingue da chi si identifica con una religione, poiché non riconosce l'esistenza di divinità o poteri superiori. L'atteggiamento dell'ateo si basa spesso su ragioni filosofiche, scientifiche o personali, che lo portano a vivere senza fede religiosa. La sua posizione può influenzare il modo di interpretare il mondo e le esperienze quotidiane.

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Per niente religiosa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atea

In presenza della definizione "Per niente religiosa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atea'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Per niente religiosa
  • Risposta: ATEA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
T Torino
E Empoli
A Ancona

La soluzione 'Atea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Per niente religiosa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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