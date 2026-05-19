Per niente religiosa
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Per niente religiosa' è 'Atea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATEA
Perché la soluzione è Atea? Una persona che non aderisce a credenze religiose o pratiche spirituali viene chiamata atea. Questa condizione si distingue da chi si identifica con una religione, poiché non riconosce l'esistenza di divinità o poteri superiori. L'atteggiamento dell'ateo si basa spesso su ragioni filosofiche, scientifiche o personali, che lo portano a vivere senza fede religiosa. La sua posizione può influenzare il modo di interpretare il mondo e le esperienze quotidiane.
Per niente religiosa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atea
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Per niente religiosa
- Risposta: ATEA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: A___
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Atea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Per niente religiosa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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