Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo' è 'Lisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo
- Risposta: LISA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: LSA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Lisa? La Gioconda, dipinta da Leonardo, è uno dei quadri più famosi al mondo. La donna ritratta ha un sorriso enigmatico e uno sguardo che affascina chiunque la osservi. La sua identità e il mistero che la circonda rendono questa opera un simbolo dell’arte rinascimentale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Lisa. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.