Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo' è 'Lisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LISA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo
  • Risposta: LISA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    LSA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Lisa? La Gioconda, dipinta da Leonardo, è uno dei quadri più famosi al mondo. La donna ritratta ha un sorriso enigmatico e uno sguardo che affascina chiunque la osservi. La sua identità e il mistero che la circonda rendono questa opera un simbolo dell’arte rinascimentale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo: risposta da 4 lettere

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