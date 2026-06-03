Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo' è 'Lisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L I S A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo

Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo Risposta: LISA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: L S A

Inizia con: L

L Finisce con: A

Perchè la soluzione è Lisa? La Gioconda, dipinta da Leonardo, è uno dei quadri più famosi al mondo. La donna ritratta ha un sorriso enigmatico e uno sguardo che affascina chiunque la osservi. La sua identità e il mistero che la circonda rendono questa opera un simbolo dell’arte rinascimentale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo: risposta da 4 lettere

Se la definizione "Il nome della Gioconda ritratta da Leonardo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Lisa. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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