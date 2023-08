La Monna ritratta da Leonardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Monna ritratta da Leonardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LISA

Significato/Curiosità : La Monna ritratta da Leonardo

La Monna Lisa, anche conosciuta come La Gioconda, è uno dei ritratti più celebri al mondo, dipinto dal genio rinascimentale Leonardo da Vinci. Quest'opera, realizzata intorno al 1503-1506, è rinomata per l'enigmatica espressione del suo soggetto e la maestria con cui è dipinta. Il sorriso sfuggente e lo sguardo penetrante della donna suscitano curiosità e riflessioni. La Monna Lisa è un'icona dell'arte e della cultura, richiamando l'attenzione non solo per la sua bellezza artistica, ma anche per il mistero che circonda la figura e le interpretazioni che ispira nel corso dei secoli.

Altre risposte alla domanda : La Monna ritratta da Leonardo : monna; ritratta; leonardo; Ritrasse il sorriso di monna Lisa; La monna Lisa leonardesca; monna leonardesca; La monna di Leonardo; monna Lisa : dipinto = Ercole Farnese : x; Scritto di ritratta zione; La Soup ritratta da Warhol; Città tedesca ritratta da Bellotto; Un quadro in cui la Madonna è ritratta in trono; La diva ritratta su una grata in una celebre foto; Ne aveva da vendere leonardo da Vinci; Il leonardo sindaco di Firenze dal 1999 al 2009; leonardo Titanic; Città della Loira dove morì leonardo Da Vinci; leonardo in casa;

