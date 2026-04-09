Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa' è 'Monna Lisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONNA LISA

Perché la soluzione è Monna Lisa? La Monna Lisa è un celebre dipinto realizzato da Leonardo da Vinci tra il 1503 e il 1506 circa. Riconosciuta per il suo sorriso enigmatico e la tecnica dello sfumato, rappresenta una donna di volto sereno e misterioso. L’opera è considerata uno dei capolavori più importanti dell’arte rinascimentale e si trova oggi al Museo del Louvre di Parigi. La sua fama si deve anche alla sua storia ricca di mistero e interpretazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Monna Lisa

La definizione "Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa" conferma che la soluzione 'Monna Lisa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Monna Lisa

M Milano O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona L Livorno I Imola S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Leonardo la ritrasse intorno al 1503 1506 circa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Monna Lisa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Gioconda in due paroleLa Gioconda di LeonardoLa GiocondaSi dispongono intorno al piattoRegolano il moto dei pianeti intorno al SoleLo è la zona tutta intorno al MongibelloSi avvolge intorno al colloIl Leonardo sindaco di Firenze dal 1999 al 2009