LISA

Curiosità e Significato di Lisa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lisa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lisa.

Perché la soluzione è Lisa? LISA è un nome femminile molto diffuso in Italia, associato a donne eleganti e raffinate. Derivato dal latino Lisa, significa donna consumata, ovvero una donna che ha vissuto molte esperienze e ha un carattere forte e deciso. È un nome che evoca personalità intense e un fascino intramontabile, perfetto per chi si distingue per stile e maturità.

Come si scrive la soluzione Lisa

Hai davanti la definizione "Nome di donna... consumata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R T T E O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CEROTTO" CEROTTO

