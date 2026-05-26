Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt' è 'Sinclair'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINCLAIR

Perché la soluzione è Sinclair? Sinclair Lewis, autore noto per il suo stile pungente e satirico, ha scritto il romanzo Babbitt. Questo libro mette in luce le ambizioni e le contraddizioni della middle class americana degli anni Trenta. La narrazione segue le vicende di un uomo che cerca di conformarsi alle aspettative sociali, spesso perdendo di vista i propri desideri. La storia si conclude lasciando lo spettatore con una riflessione sulla società di quell'epoca.

Vuoi approfondire la risposta Sinclair? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sinclair' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sinclair

La definizione "Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sinclair'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt

Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt Risposta: SINCLAIR

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: R

Le 8 lettere della soluzione

S Savona I Imola N Napoli C Como L Livorno A Ancona I Imola R Roma

La soluzione 'Sinclair' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.