Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt' è 'Sinclair'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINCLAIR

Perché la soluzione è Sinclair? Sinclair Lewis, autore noto per il suo stile pungente e satirico, ha scritto il romanzo Babbitt. Questo libro mette in luce le ambizioni e le contraddizioni della middle class americana degli anni Trenta. La narrazione segue le vicende di un uomo che cerca di conformarsi alle aspettative sociali, spesso perdendo di vista i propri desideri. La storia si conclude lasciando lo spettatore con una riflessione sulla società di quell'epoca.

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Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sinclair

La definizione "Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sinclair'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt
  • Risposta: SINCLAIR
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: R

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
N Napoli
C Como
L Livorno
A Ancona
I Imola
R Roma

La soluzione 'Sinclair' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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