Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt
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SOLUZIONE: SINCLAIR
Perché la soluzione è Sinclair? Sinclair Lewis, autore noto per il suo stile pungente e satirico, ha scritto il romanzo Babbitt. Questo libro mette in luce le ambizioni e le contraddizioni della middle class americana degli anni Trenta. La narrazione segue le vicende di un uomo che cerca di conformarsi alle aspettative sociali, spesso perdendo di vista i propri desideri. La storia si conclude lasciando lo spettatore con una riflessione sulla società di quell'epoca.
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Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sinclair
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Lewis che scrisse il romanzo Babbitt
- Risposta: SINCLAIR
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: R
Le 8 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con lewis: Martin: recitò spesso con Jerry Lewis
Con scrisse: Charles : scrisse il saggio L origine delle specie
Con romanzo: Il rampante romanzo di Italo Calvino