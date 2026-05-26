Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe' è 'Scott'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOTT

Perchè la soluzione è Scott? Walter Scott, famoso scrittore scozzese, creò il romanzo Ivanhoe, un classico della letteratura avventurosa. La sua narrazione coinvolgente e ricca di dettagli trasporta i lettori in epoche passate, rendendo Scott uno degli autori più amati del suo tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scott

Quando la definizione "Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scott'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe

Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe Risposta: SCOTT

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

S Savona C Como O Otranto T Torino T Torino

La soluzione 'Scott' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.