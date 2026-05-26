Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: SCOTT

Perchè la soluzione è Scott? Walter Scott, famoso scrittore scozzese, creò il romanzo Ivanhoe, un classico della letteratura avventurosa. La sua narrazione coinvolgente e ricca di dettagli trasporta i lettori in epoche passate, rendendo Scott uno degli autori più amati del suo tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scott

Quando la definizione "Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scott'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe
  • Risposta: SCOTT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
C Como
O Otranto
T Torino
T Torino

La soluzione 'Scott' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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