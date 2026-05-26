Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe
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SOLUZIONE: SCOTT
Perchè la soluzione è Scott? Walter Scott, famoso scrittore scozzese, creò il romanzo Ivanhoe, un classico della letteratura avventurosa. La sua narrazione coinvolgente e ricca di dettagli trasporta i lettori in epoche passate, rendendo Scott uno degli autori più amati del suo tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scott
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe
- Risposta: SCOTT
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: T
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Scott' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Walter il narratore scozzese che scrisse Ivanhoe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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