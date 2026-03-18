Su di essa molti sono più forti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Su di essa molti sono più forti' è 'Carta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Su di essa molti sono più forti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Su di essa molti sono più forti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Carta? La carta rappresenta un materiale sottile e flessibile, utilizzato in molteplici ambiti come scrittura, stampa e imballaggio. La sua natura leggera e resistente permette di creare supporti per comunicare idee, documenti o immagini. La carta si distingue per la sua capacità di sostenere scritti e disegni, rendendola uno strumento fondamentale nella vita quotidiana. La sua versatilità e disponibilità la rendono indispensabile, poiché molte persone trovano in essa un mezzo potente per esprimersi e condividere informazioni.

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Su di essa molti sono più forti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carta

La soluzione associata alla definizione "Su di essa molti sono più forti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Su di essa molti sono più forti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Carta:

C Como A Ancona R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Su di essa molti sono più forti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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