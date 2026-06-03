Si frenano con il cinto

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si frenano con il cinto' è 'Ernie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ERNIE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si frenano con il cinto
  • Risposta: ERNIE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ENE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ernie? Ernie sorride mentre si allaccia con cura la cintura, sapendo che è importante per la sicurezza di tutti. La sua attenzione ai dettagli dimostra quanto sia semplice e naturale rispettare questa piccola regola quotidiana, rendendo il viaggio più sicuro e tranquillo per sé e gli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si frenano con il cinto: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si frenano con il cinto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ernie. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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