Si frenano con il cinto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si frenano con il cinto' è 'Ernie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E R N I E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si frenano con il cinto

Si frenano con il cinto Risposta: ERNIE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: E N E

Inizia con: E

E Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ernie? Ernie sorride mentre si allaccia con cura la cintura, sapendo che è importante per la sicurezza di tutti. La sua attenzione ai dettagli dimostra quanto sia semplice e naturale rispettare questa piccola regola quotidiana, rendendo il viaggio più sicuro e tranquillo per sé e gli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si frenano con il cinto: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si frenano con il cinto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ernie. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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