Si frenano con il cinto
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si frenano con il cinto' è 'Ernie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si frenano con il cinto
- Risposta: ERNIE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ENE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Ernie? Ernie sorride mentre si allaccia con cura la cintura, sapendo che è importante per la sicurezza di tutti. La sua attenzione ai dettagli dimostra quanto sia semplice e naturale rispettare questa piccola regola quotidiana, rendendo il viaggio più sicuro e tranquillo per sé e gli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si frenano con il cinto: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Si frenano con il cinto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ernie. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.