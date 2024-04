La Soluzione ♚ Scoppiano se non si frenano La definizione e la soluzione di 4 lettere: Scoppiano se non si frenano. RISA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scoppiano se non si frenano: Risa Becker, 1907 è un genere di insetti dell'ordine dei Ditteri (Diptera: Schizophora), di incerta collocazione sistematica, per quanto dovrebbe ormai essere accertata l'appartenenza alla superfamiglia degli Ephydroidea e, probabilmente, alla famiglia degli Ephydridae. Secondo i più recenti aggiornamenti, il genere è costituito dalla riunione di due generi, Risa sensu stricto e Achaetorisa Papp, 1980, quest'ultimo comprendente una sola specie. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Risa Becker, 1907 è un genere di insetti dell'ordine dei Ditteri (Diptera: Schizophora), di incerta collocazione sistematica, per quanto dovrebbe ormai essere accertata l'appartenenza alla superfamiglia degli Ephydroidea e, probabilmente, alla famiglia degli Ephydridae. Secondo i più recenti aggiornamenti, il genere è costituito dalla riunione di due generi, Risa sensu stricto e Achaetorisa Papp, 1980, quest'ultimo comprendente una sola specie. risa plurale di riso Sillabazione rì | sa Etimologia / Derivazione deriva da riso Altre Definizioni con risa; scoppiano; frenano; Andati su nuovamente; Schernita beffata; Si provoca con una barzelletta; Scoppiano con clamore; Scoppiano urtando; Indugi che frenano; Frenano come i se; Cerca altre soluzioni cruciverba

