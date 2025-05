È cinto da corde nei cruciverba: la soluzione è Ring

RING

Curiosità e Significato di "Ring"

Hai risolto il cruciverba con Ring? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Ring.

Un ring è un anello o cerchio, spesso costituito da corde o materiali simili, che può essere utilizzato come elemento decorativo, simbolico o sportivo. In particolare, il termine si riferisce a un cerchio cinto da corde, come nel caso di un anello nuziale, di un ring per combattimenti o di un cerchio decorativo.

Come si scrive la soluzione: Ring

La definizione "È cinto da corde" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I N D A A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VANADIO" VANADIO

