Remore che frenano

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Festìna lente ("Affrettati lentamente" in lingua italiana) è una locuzione latina attribuita all'Imperatore Augusto dallo storico latino Svetonio. In realtà, nel testo di Svetonio (Vite dei dodici Cesari. Augusto, 25, 4), viene riportata una citazione di Augusto (in greco antico, spede ßad spèude bradéos), della quale "festina lente" è la traduzione latina. La locuzione unisce, in un ossimoro, due concetti antitetici, velocità e lentezza, e sta a indicare un modo di agire senza indugi, ma con cautela.

indugi m pl

plurale di indugio

Voce verbale

indugi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di indugiare prima persona singolare del congiuntivo presente di indugiare seconda persona singolare del congiuntivo presente di indugiare terza persona singolare del congiuntivo presente di indugiare terza persona singolare dell'imperativo presente di indugiare

Sillabazione

in | dù | gi

Etimologia / Derivazione

vedi indugio

Sinonimi