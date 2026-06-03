Edifici con i chiostri

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Edifici con i chiostri' è 'Conventi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O N V E N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Edifici con i chiostri

Edifici con i chiostri Risposta: CONVENTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C V N I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Conventi? I conventi sono strutture storiche con spazi aperti al centro, chiamati chiostri, dove monaci e religiosi si incontravano per pregare, meditare e condividere momenti di calma. Questi cortili interni sono il cuore di molti complessi religiosi, offrendo un’oasi di pace e riflessione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Edifici con i chiostri: risposta da 8 lettere

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