Edifici con i chiostri

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Edifici con i chiostri' è 'Conventi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONVENTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Edifici con i chiostri
  • Risposta: CONVENTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CVNI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Conventi? I conventi sono strutture storiche con spazi aperti al centro, chiamati chiostri, dove monaci e religiosi si incontravano per pregare, meditare e condividere momenti di calma. Questi cortili interni sono il cuore di molti complessi religiosi, offrendo un’oasi di pace e riflessione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Edifici con i chiostri: risposta da 8 lettere

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