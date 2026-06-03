Edifici con i chiostri
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Edifici con i chiostri' è 'Conventi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Edifici con i chiostri
- Risposta: CONVENTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CVNI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Conventi? I conventi sono strutture storiche con spazi aperti al centro, chiamati chiostri, dove monaci e religiosi si incontravano per pregare, meditare e condividere momenti di calma. Questi cortili interni sono il cuore di molti complessi religiosi, offrendo un’oasi di pace e riflessione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Edifici con i chiostri: risposta da 8 lettere
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