La Soluzione ♚ Nei cortili dei chiostri La definizione e la soluzione di 9 lettere: Nei cortili dei chiostri. PORTICATI Aggettivo porticato fornito di portici Sostantivo porticato (architettura) portico sviluppato in lunghezza Sillabazione por | ti | cà | to Etimologia / Derivazione da portico

