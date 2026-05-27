I dipinti sugli edifici
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SOLUZIONE: MURALES
Perchè la soluzione è Murales? I murales sono opere d'arte realizzate direttamente sulle pareti degli edifici. Spesso raccontano storie o esprimono emozioni, trasformando spazi pubblici in tele a cielo aperto. Questi dipinti colorati catturano l'attenzione di chi passa e danno vita alle città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I dipinti sugli edifici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Murales
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I dipinti sugli edifici
- Risposta: MURALES
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: S
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Murales' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I dipinti sugli edifici". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con dipinti: Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani
Con edifici: Decorano facciate di edifici