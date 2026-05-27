I dipinti sugli edifici

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I dipinti sugli edifici' è 'Murales'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MURALES

Perchè la soluzione è Murales? I murales sono opere d'arte realizzate direttamente sulle pareti degli edifici. Spesso raccontano storie o esprimono emozioni, trasformando spazi pubblici in tele a cielo aperto. Questi dipinti colorati catturano l'attenzione di chi passa e danno vita alle città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I dipinti sugli edifici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Murales

Per risolvere la definizione "I dipinti sugli edifici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Murales'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I dipinti sugli edifici
  • Risposta: MURALES
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: M______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: S

Le 7 lettere della soluzione

M Milano
U Udine
R Roma
A Ancona
L Livorno
E Empoli
S Savona

La soluzione 'Murales' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I dipinti sugli edifici". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con dipinti: Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani 

Con edifici: Decorano facciate di edifici 