I dipinti sugli edifici

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I dipinti sugli edifici' è 'Murales'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MURALES

Perchè la soluzione è Murales? I murales sono opere d'arte realizzate direttamente sulle pareti degli edifici. Spesso raccontano storie o esprimono emozioni, trasformando spazi pubblici in tele a cielo aperto. Questi dipinti colorati catturano l'attenzione di chi passa e danno vita alle città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I dipinti sugli edifici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Murales

Per risolvere la definizione "I dipinti sugli edifici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Murales'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I dipinti sugli edifici

I dipinti sugli edifici Risposta: MURALES

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: S

Le 7 lettere della soluzione

M Milano U Udine R Roma A Ancona L Livorno E Empoli S Savona

La soluzione 'Murales' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I dipinti sugli edifici". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.