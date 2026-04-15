Decorano facciate di edifici

Home / Soluzioni Cruciverba / Decorano facciate di edifici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Decorano facciate di edifici' è 'Murales'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MURALES

Perché la soluzione è Murales? I murales sono opere di grande formato realizzate direttamente sulle pareti di edifici, spesso con l’obiettivo di abbellire l’ambiente urbano e comunicare messaggi culturali o sociali. Queste creazioni artistiche si distinguono per la loro capacità di trasformare superfici anonime in spazi di espressione visiva, coinvolgendo passanti e cittadini. La loro presenza contribuisce a rendere più vivace e interessante il contesto cittadino, valorizzando le facciate degli edifici e creando un impatto estetico significativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Decorano facciate di edifici". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Decorano facciate di edifici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Murales

Questa pagina è dedicata alla definizione "Decorano facciate di edifici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Decorano facciate di edifici" conferma che la soluzione 'Murales' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Murales

M Milano U Udine R Roma A Ancona L Livorno E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Decorano facciate di edifici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Murales' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Opere pittoriche sulla facciata di un edificioI dipinti sulle caseI manifesti che vengono affrescatiI dipinti sulle facciate degli edificiEdifici in cui si osserva l ordineGrandi edifici cittadiniLa Zaha che progettò edifici in tutto il mondoLa manutenzione degli edifici che si effettua calandosi dal tetto