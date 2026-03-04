Uno dei più alti edifici di Torino

SOLUZIONE: MOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno dei più alti edifici di Torino" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei più alti edifici di Torino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mole? La Mole è uno degli edifici più imponenti e riconoscibili della città di Torino. Situata nel cuore della città, rappresenta un simbolo storico e architettonico importante. La sua struttura si distingue per l’altezza e la presenza di una grande cupola, visibile da molti punti della città. Costruita in stile neoclassico, la Mole è un punto di riferimento per cittadini e visitatori. La sua presenza contribuisce a definire il profilo urbano di Torino.

La definizione "Uno dei più alti edifici di Torino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei più alti edifici di Torino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mole:

M Milano O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei più alti edifici di Torino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

