Un cavolo dalle nervature pronunciate

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un cavolo dalle nervature pronunciate' è 'Verza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VERZA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un cavolo dalle nervature pronunciate
  • Risposta: VERZA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    VRA
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Verza? La verza è un tipo di cavolo caratterizzato da foglie con nervature evidenti e rigide. La sua consistenza croccante e il suo sapore leggermente amarognolo la rendono perfetta per zuppe e insalate. È un ortaggio molto apprezzato in cucina, soprattutto nelle ricette tradizionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un cavolo dalle nervature pronunciate: risposta da 5 lettere

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