Un cavolo dalle nervature pronunciate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un cavolo dalle nervature pronunciate' è 'Verza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V E R Z A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un cavolo dalle nervature pronunciate

Un cavolo dalle nervature pronunciate Risposta: VERZA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: V R A

Inizia con: V

V Finisce con: A

Perchè la soluzione è Verza? La verza è un tipo di cavolo caratterizzato da foglie con nervature evidenti e rigide. La sua consistenza croccante e il suo sapore leggermente amarognolo la rendono perfetta per zuppe e insalate. È un ortaggio molto apprezzato in cucina, soprattutto nelle ricette tradizionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un cavolo dalle nervature pronunciate: risposta da 5 lettere

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