Un cavolo dalle nervature pronunciate
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un cavolo dalle nervature pronunciate' è 'Verza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un cavolo dalle nervature pronunciate
- Risposta: VERZA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: VRA
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Verza? La verza è un tipo di cavolo caratterizzato da foglie con nervature evidenti e rigide. La sua consistenza croccante e il suo sapore leggermente amarognolo la rendono perfetta per zuppe e insalate. È un ortaggio molto apprezzato in cucina, soprattutto nelle ricette tradizionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un cavolo dalle nervature pronunciate: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Un cavolo dalle nervature pronunciate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Verza. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.