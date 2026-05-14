Un grosso cavolo sferico

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un grosso cavolo sferico' è 'Cappuccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPPUCCIO

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Perché la soluzione è Cappuccio? Il cappuccio è una parte della testa di un cavallo che si estende dalla nuca fino alla fronte, coprendo le orecchie e spesso decorato con nastri o piume. In modo simile, un grosso cavolo sferico, chiamato anche cappuccio, ha una forma arrotondata e compatta che ricorda un copricapo naturale. Questo termine viene usato anche per indicare coperture o cappucci di tessuto o altro materiale, pensati per proteggere o decorare. La somiglianza tra i due deriva dalla forma e dalla funzione di copertura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grosso cavolo sferico". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un grosso cavolo sferico nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cappuccio

La definizione "Un grosso cavolo sferico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grosso cavolo sferico" conferma che la soluzione 'Cappuccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cappuccio

C Como A Ancona P Padova P Padova U Udine C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grosso cavolo sferico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cappuccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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