La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nervature nelle volte gotiche' è 'Costoloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTOLONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nervature nelle volte gotiche" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nervature nelle volte gotiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Costoloni? Le nervature nelle volte gotiche sono strutture architettoniche che sostengono e decorano il soffitto, creando un disegno complesso e armonioso. Questi elementi si intrecciano formando un sistema di linee che distribuiscono il peso e migliorano la stabilità dell'edificio. I costoloni sono spesso evidenti, evidenziando le linee principali di sostegno e contribuendo all'estetica ricca e dettagliata delle costruzioni dell'epoca. La loro presenza permette di realizzare spazi più alti e luminosi, caratteristici dello stile gotico.

Per risolvere la definizione "Nervature nelle volte gotiche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nervature nelle volte gotiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Costoloni:

C Como O Otranto S Savona T Torino O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nervature nelle volte gotiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

