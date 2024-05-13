Cavolo con foglie grinzose
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cavolo con foglie grinzose' è 'Verza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VERZA
Perché la soluzione è Verza? La verza è un ortaggio caratterizzato da foglie grinzose che si sviluppano in modo compatto e rigoglioso. La sua superficie presenta pieghe e increspature che danno un aspetto rugoso e resistente. Questo vegetale appartiene alla famiglia delle Brassicacee ed è molto apprezzato in cucina per le sue qualità nutritive e il suo sapore unico. La verza viene spesso utilizzata in zuppe, minestre e insalate, offrendo un contributo importante alla dieta mediterranea.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cavolo con foglie grinzose". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Cavolo con foglie grinzose nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Verza
La soluzione associata alla definizione "Cavolo con foglie grinzose" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cavolo con foglie grinzose" conferma che la soluzione 'Verza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Verza
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cavolo con foglie grinzose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Verza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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