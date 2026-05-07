Apparecchio che individua i sommergibili

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Apparecchio che individua i sommergibili' è 'Sonar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SONAR

Perché la soluzione è Sonar? Il sonar è un apparecchio che individua i sommergibili attraverso l'emissione di onde sonore che si riflettono sugli oggetti sott'acqua. Questa tecnologia permette di rilevare la presenza di sottomarini anche a grandi profondità, facilitando operazioni militari e di ricerca. Il sonar è essenziale per la navigazione sicura e la difesa marina, poiché consente di localizzare e monitorare le presenze sommergibili senza essere rilevati. La sua funzione è fondamentale nelle attività di sorveglianza subacquea.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apparecchio che individua i sommergibili". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Apparecchio che individua i sommergibili nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sonar

In presenza della definizione "Apparecchio che individua i sommergibili", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apparecchio che individua i sommergibili" conferma che la soluzione 'Sonar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sonar

S Savona O Otranto N Napoli A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apparecchio che individua i sommergibili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sonar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Apparecchio per misurare gli abissiSene per le ricerche subacqueeUn dispositivo anti sommergibiliApparecchio per vedere i sommergibiliIndividua i sommergibiliApparecchio per spegnere principi d incendioCi va l apparecchio che saltaL apparecchio detto anche ecogoniometro