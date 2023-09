Apparecchio per vedere i sommergibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio per vedere i sommergibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONAR

Significato/Curiosita : Apparecchio per vedere i sommergibili

62. ^ sommergibili, su marina.difesa.it. url consultato il 10 aprile 2009. ^ alessandro turrini, almanacco dei sommergibili, 2002, volume i, pp. 15-16... Il sonar (termine che nasce come acronimo dell'espressione inglese sound navigation and ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

