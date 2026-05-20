Un vasto appartamento senza pareti divisorie

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un vasto appartamento senza pareti divisorie' è 'Loft'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOFT

La risposta Loft è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Loft? Loft descrive uno spazio ampio e aperto, caratterizzato dall'assenza di pareti divisorie che suddividono gli ambienti. Questo tipo di abitazione si distingue per la sua configurazione ariosa e minimalista, spesso ricavata da edifici industriali riconvertiti a uso residenziale. La sua planimetria consente di sfruttare al massimo la luce naturale e di creare ambienti multifunzionali, favorendo un'atmosfera moderna e dinamica. La libertà di configurazione rende lo spazio estremamente versatile.

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Un vasto appartamento senza pareti divisorie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loft

La definizione "Un vasto appartamento senza pareti divisorie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Loft'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un vasto appartamento senza pareti divisorie

Un vasto appartamento senza pareti divisorie Risposta: LOFT

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: L___

L___ Inizia con: L

L Finisce con: T

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno O Otranto F Firenze T Torino

La soluzione 'Loft' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un vasto appartamento senza pareti divisorie". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.