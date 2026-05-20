Un vasto appartamento senza pareti divisorie
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SOLUZIONE: LOFT
La risposta Loft è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Loft? Loft descrive uno spazio ampio e aperto, caratterizzato dall'assenza di pareti divisorie che suddividono gli ambienti. Questo tipo di abitazione si distingue per la sua configurazione ariosa e minimalista, spesso ricavata da edifici industriali riconvertiti a uso residenziale. La sua planimetria consente di sfruttare al massimo la luce naturale e di creare ambienti multifunzionali, favorendo un'atmosfera moderna e dinamica. La libertà di configurazione rende lo spazio estremamente versatile.
Un vasto appartamento senza pareti divisorie nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loft
La definizione "Un vasto appartamento senza pareti divisorie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Loft'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un vasto appartamento senza pareti divisorie
- Risposta: LOFT
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: L___
- Inizia con: L
- Finisce con: T
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Loft' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un vasto appartamento senza pareti divisorie". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con vasto: Vasto gruppo umano culturalmente omogeneo
Con appartamento: Un magazzino che è stato trasformato in appartamento
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