Viene informato dalle spie

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Viene informato dalle spie' è 'Nemico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NEMICO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Viene informato dalle spie
  • Risposta: NEMICO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NMO
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Nemico? Quando le spie portano notizie, spesso arrivano da chi si nasconde nell’ombra, come un nemico invisibile. Questi messaggi segreti aiutano a capire le mosse di chi trama nell’ombra, rivelando dettagli nascosti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Viene informato dalle spie: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Viene informato dalle spie" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Nemico. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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