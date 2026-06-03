Viene informato dalle spie
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Viene informato dalle spie' è 'Nemico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Viene informato dalle spie
- Risposta: NEMICO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NMO
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Nemico? Quando le spie portano notizie, spesso arrivano da chi si nasconde nell’ombra, come un nemico invisibile. Questi messaggi segreti aiutano a capire le mosse di chi trama nell’ombra, rivelando dettagli nascosti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Viene informato dalle spie: risposta da 6 lettere
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