La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sta dall altra parte della barricata' è 'Nemico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEMICO

Curiosità e Significato di Nemico

La parola Nemico è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nemico.

Perché la soluzione è Nemico? NEMICO indica chi si oppone o si schiera contro qualcun altro, spesso in contesti di conflitto o confronto. È colui che si trova dall’altra parte della barricata, pronto a sfidare o contrastare un avversario. La parola evoca tensione e antagonismo, ma anche la possibilità di superare le divergenze. In definitiva, essere nemico significa trovarsi in una posizione di opposizione rispetto a qualcuno o qualcosa.

Come si scrive la soluzione Nemico

Se "Sta dall altra parte della barricata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

E Empoli

M Milano

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L D I O I G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DILOGIE" DILOGIE

