Lo si prende a cannonate

: Lo stato di essere o di avere un nemico è l'inimicizia. Il termine "nemico" serve alla funzione sociale di designare una particolare entità come una minaccia, invocando così un'intensa risposta emotiva a quell'entità. Un nemico è un individuo o un gruppo che viene percepito come fortemente avverso o minaccioso. È stato osservato che il concetto di nemico è "basilare sia per gli individui che per le comunità".

Italiano: Aggettivo: nemico ( citazioni) . che prova ostilità. sfavorevole: per colpa di un evento nemico non siamo riusciti ad arrivare. che, respingendo, è avverso, spesso malevolmente. (senso figurato) dannoso, nocivo: il presto è nemico del bene, se si vuole fare bene qualcosa non bisogna farla in fretta. (per estensione) persona che non "sostiene" e/o né aiuta. Sostantivo: nemico ( approfondimento) m sing (pl.