Viene misurata partendo dal meridiano 0
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Viene misurata partendo dal meridiano 0' è 'Longitudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LONGITUDINE
La risposta Longitudine è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Longitudine? La longitudine è una coordinata geografica che indica la posizione di un punto sulla superficie terrestre rispetto al meridiano di Greenwich, che funge da riferimento principale. Questa misura permette di determinare quanto un luogo si trovi ad est o ad ovest rispetto a tale meridiano, contribuendo alla definizione esatta delle coordinate geografiche. La rilevazione della longitudine è fondamentale per la navigazione, la mappatura e la localizzazione precisa di qualsiasi punto sulla Terra.
Viene misurata partendo dal meridiano 0 nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Longitudine
Quando la definizione "Viene misurata partendo dal meridiano 0" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Longitudine'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Viene misurata partendo dal meridiano 0
- Risposta: LONGITUDINE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: L__________
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Longitudine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Viene misurata partendo dal meridiano 0". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con viene: Le piante come il grano e i pioppi la cui impollinazione viene affidata all azione del vento
Con misurata: La temperatura misurata dal termometro
Con partendo: Il fenomeno che permette di arrivare ad America partendo da Amerigo