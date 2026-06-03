La sterzata del timoniere
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La sterzata del timoniere' è 'Virata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La sterzata del timoniere
- Risposta: VIRATA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VRA
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Virata? Quando il timoniere cambia direzione, si parla di una virata. È un movimento fondamentale per mantenere il corso desiderato, soprattutto in condizioni di mare agitato. La virata permette alla barca di adattarsi alle onde e alle correnti, garantendo stabilità e controllo durante la navigazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La sterzata del timoniere: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "La sterzata del timoniere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Virata. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.