La sterzata del timoniere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La sterzata del timoniere' è 'Virata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V I R A T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La sterzata del timoniere

La sterzata del timoniere Risposta: VIRATA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V R A

Inizia con: V

V Finisce con: A

Perchè la soluzione è Virata? Quando il timoniere cambia direzione, si parla di una virata. È un movimento fondamentale per mantenere il corso desiderato, soprattutto in condizioni di mare agitato. La virata permette alla barca di adattarsi alle onde e alle correnti, garantendo stabilità e controllo durante la navigazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La sterzata del timoniere: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "La sterzata del timoniere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Virata. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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