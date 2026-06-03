La sterzata del timoniere

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La sterzata del timoniere' è 'Virata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VIRATA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La sterzata del timoniere
  • Risposta: VIRATA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VRA
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Virata? Quando il timoniere cambia direzione, si parla di una virata. È un movimento fondamentale per mantenere il corso desiderato, soprattutto in condizioni di mare agitato. La virata permette alla barca di adattarsi alle onde e alle correnti, garantendo stabilità e controllo durante la navigazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La sterzata del timoniere: risposta da 6 lettere

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