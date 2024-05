La Soluzione ♚ Il cambiamento di direzione d un natante La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIRATA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il cambiamento di direzione d un natante. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il cambiamento di direzione d un natante: il laser è un natante da diporto o da regata, dotata di un'unica vela e di una deriva a baionetta, l'albero è composto da due pezzi uniti (parte bassa... In molti sport Il termine virata è usato per indicare un cambio di direzione: Nella nautica in generale Virata In particolare nella vela: Virata Nel nuoto: Virata Nel volo: Virata Nel poema epico indiano di nome Mahabharata, Virata è il sovrano del regno di Matsya, alleato dei Pandava.

Altre Definizioni con virata; cambiamento; direzione; natante;