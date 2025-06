Cambio di direzione di un imbarcazione nei cruciverba: la soluzione è Virata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cambio di direzione di un imbarcazione' è 'Virata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIRATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Virata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Virata? La parola virata indica il cambio di direzione di un'imbarcazione, quando si gira il timone per cambiare rotta e affrontare una nuova direzione. È un movimento fondamentale in navigazione, che permette alle navi di aggirare ostacoli o cambiare percorso in modo efficace. In breve, la virata è l'arte di svoltare con abilità sul mare.

Se "Cambio di direzione di un imbarcazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

