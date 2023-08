Si usa per indicare che c è il timoniere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per indicare che c è il timoniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CON

Significato/Curiosita : Si usa per indicare che c e il timoniere

Attenzione a ciò che sta accadendo. l'origine dell'espressione è nel linguaggio marinaresco che la usa quando si avverte il timoniere di guardare la "penna"... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. cratere con – cratere di rea con – codice iso 639-3 della lingua cofán con – preposizione semplice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

