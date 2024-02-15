La sterzata della nave

VIRATA

Perché la soluzione è Virata? Una virata rappresenta un movimento fondamentale per cambiare direzione durante la navigazione. Quando una nave effettua una virata, l'equipaggio manovra le ruote o i timoni per modificare l'orientamento della prua, consentendo di dirigersi verso una nuova rotta. Questo procedimento richiede abilità e attenzione, specialmente in condizioni di mare mosso o traffico intenso. La corretta esecuzione di una virata è essenziale per garantire sicurezza e efficienza durante il viaggio.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sterzata della nave" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sterzata della nave". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La sterzata della nave" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sterzata della nave" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Virata:

V Venezia I Imola R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sterzata della nave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

