Spinta in avanti

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spinta in avanti' è 'Protesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PROTESA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Spinta in avanti
  • Risposta: PROTESA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PTEA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Protesa? Una protesa è come una spinta in avanti che aiuta chi ha perso una parte del corpo a muoversi con più facilità. È un supporto che permette di riprendere le attività quotidiane, offrendo conforto e autonomia senza complicazioni o formalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spinta in avanti: risposta da 7 lettere

La definizione "Spinta in avanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Protesa. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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