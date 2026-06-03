Spinta in avanti
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spinta in avanti' è 'Protesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Spinta in avanti
- Risposta: PROTESA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PTEA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Protesa? Una protesa è come una spinta in avanti che aiuta chi ha perso una parte del corpo a muoversi con più facilità. È un supporto che permette di riprendere le attività quotidiane, offrendo conforto e autonomia senza complicazioni o formalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Spinta in avanti: risposta da 7 lettere
La definizione "Spinta in avanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Protesa. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.