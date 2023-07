La spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PRESSIONE VENOSA

Significato/Curiosita : La spinta dei liquidi organici nelle cavita che li contengono

Nella cavità del mantello termina anche il sacco dell'inchiostro, altro carattere peculiare dei coleoidea: una ghiandola che secerne un liquido denso... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. per pressione venosa centrale (pvc) si intende un valore pressorio (espresso in mm di mercurio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

