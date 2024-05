Viene spinta dalla pagaia

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine canoa s'indica in generale un tipo di appoggio natante mosso da una pagaia, cioè uno strumento dotato di una parte tubolare (fusto o manico o anche tubo) e da una o due pale che, immerse nell'acqua, costituiscono il punto di appoggio per la propulsione del mezzo, il quale avviene senza vincoli meccanici tra la pagaia e il mezzo. La pagaia infatti, a differenza dei remi, non è collegata alla imbarcazione attraverso un punto di perno (lo scalmo), la trasmissione dell'energia cinetica alla canoa avviene perciò attraverso i punti di appoggio del canoista ed è affidata principalmente alla forza della parte superiore del corpo, attraverso una catena muscolare/cinetica che parte dalla presa della pagaia con le mani. In senso più specifico si usa il termine canoa per indicare la sola canoa di tipo canadese.

canoa ( approfondimento) f sing (pl.: canoe)

imbarcazione lunga e stretta a pagaia veloce, originaria dell'America centrale

Sillabazione

ca | nò | a

Pronuncia

IPA: //ka'n.a/

Etimologia / Derivazione

dalla parola di origine taino canaua