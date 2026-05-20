La spinta data con il remo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La spinta data con il remo' è 'Voga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOGA

La risposta Voga è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Voga? La voga è l'atto di esercitare una forza mediante il movimento del remo, che permette di spostare la barca sull'acqua. Essa consiste nel gesto di tirare e spingere il remo contro l'acqua, generando una spinta che muove l'imbarcazione. La corretta esecuzione della voga richiede coordinazione e tecnica, fondamentali per mantenere la direzione e aumentare l'efficacia del movimento. Attraverso questa azione si trasmette energia all'acqua, favorendo il progresso della barca.

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La spinta data con il remo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Voga

Per risolvere la definizione "La spinta data con il remo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Voga'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La spinta data con il remo

La spinta data con il remo Risposta: VOGA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: V___

V___ Inizia con: V

V Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

V Venezia O Otranto G Genova A Ancona

La soluzione 'Voga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La spinta data con il remo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.