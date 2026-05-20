La spinta data con il remo
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SOLUZIONE: VOGA
La risposta Voga è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Voga? La voga è l'atto di esercitare una forza mediante il movimento del remo, che permette di spostare la barca sull'acqua. Essa consiste nel gesto di tirare e spingere il remo contro l'acqua, generando una spinta che muove l'imbarcazione. La corretta esecuzione della voga richiede coordinazione e tecnica, fondamentali per mantenere la direzione e aumentare l'efficacia del movimento. Attraverso questa azione si trasmette energia all'acqua, favorendo il progresso della barca.
La spinta data con il remo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Voga
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La spinta data con il remo
- Risposta: VOGA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: V___
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Voga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La spinta data con il remo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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